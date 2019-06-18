Мурманская область. Арктика18.06.19 07:00
Отключён «Вечный огонь» - идут профилактические работы
В связи с проведением планового ежемесячного техобслуживания газогорелочного устройства, расположенного на подиуме мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» 18 июня с 9 до 11 часов будет отключён «Вечный огонь».
Работы будут выполнены специалистами ОАО «Мурманоблгаз».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-ПолитбарометрПодробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-
Последние комментарии
ПротивВсех
13.06.19 11:22
Если это правда, то время выбрано правильное для таких дел - отпускная пора! Если выборы у нас в начале сентября проводят, чтобы люди не знали кто во власть идет, так и здесь - пока северяне загорают,
Комментарий к новости:Мышиная возня под окнами областной администрации
jack
12.06.19 10:07
денежки на COSA GRANDIOSA явно уже выделены и на самый верх доложено ,что прямо завтра об'ект уже будет на 100% в эксплуатации. а теперь,между дел выясняется,что строить некому. а когда,со временем,
Комментарий к новости:От масштабных работ в Белокаменке «щепки летят»
Валентина
10.06.19 11:33
Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально!
Комментарий к новости:Спасатели устраняют мазутное загрязнение на Кольском заливе
-Скоро в эфире09:30«Гречанка». Художественный сериал, 51 серия (16+)10:15«Гречанка». Художественный сериал, 52 серия (16+)11:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиКилометр поездки на общественном транспорте по Мурманской области станет дороже-PRO ВалютуКурс евро снизился на 59 копеек, доллар теряет 11 копеек-PRO Энергетику«Россети Северо-Запад» модернизируют в Мурманской области 282 км ЛЭП и введут 254 МВА трансформаторной мощности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 июня-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыГрязнули ответят за нарушение правил сбора и переработки мусора внушительным штрафом
-Нам интересно Ваше мнение15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 536 человек