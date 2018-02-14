«Открой своё сердце» - в Мурманске прошла благотворительная акция

Мероприятие, посвященное Дню всех влюбленных было организовано комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска. Пришедшие на праздник мурманчане приняли участие в акции «Открой своё сердце».

На первом этаже торгового центра развернулось сразу несколько интерактивных площадок. Кульминацией торжества стало награждение победителей конкурса для влюбленных на самое романтичное фото.

Не забыли гости праздника и про маленьких мурманчан, которым требуется помощь. Во время мероприятия жители заполярной столицы присоединились к акции по сбору средств для городского проекта «Помоги спасти жизнь ребенка». Специальный бокс был размещен возле главной сцены.

– Мурманчане – открытые, весёлые и добрые люди, – отметила председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Татьяна Печкарева. – Благодаря отзывчивости горожан за время существования акции на лечение детей удалось собрать более 13 миллионов рублей, помочь более чем 160 маленьким северянам.

Напомним, проект «Помоги спасти жизнь ребенка» стартовал в декабре 2012 года. В нем принимают участие как организации и предприятия заполярной столицы, так и неравнодушные граждане.

За распределением денежных средств внимательно следит наблюдательный Совет, в состав которого входят лучшие врачи, депутаты городского Совета депутатов, представители общественности. Всю информацию о движении денежных средств можно найти на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Полезная информация».