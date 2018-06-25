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Мурманская область. Арктика25.06.18 07:20

Открылась регистрация на малый горный забег в Хибинах «Солнечные ночи. Lite»

На сервисе «Orgeo» открыта регистрация на малый горный забег в Хибинах «Солнечные ночи. Lite». Соревнования пройдут в рамках фестиваля бега «Солнечные ночи – 2018» впервые. Организаторы приняли решение ввести дополнительные дистанции для участников-любителей.

«Участие в забеге «Солнечные ночи. Lite» могут принять любой желающий. Дистанция менее сложная, чем для традиционного десятикилометрового забега. Она составляет 4 км с перепадом высот в 200 метров», - сообщил директор СОК «Горняк» Антон Трушенко.

Участие в забеге бесплатное. Подать заявку могут мужчины и женщины старше 2000 года рождения. Награждение будет проходить в пяти возрастных группах.

Регистрация доступна по ссылке http://orgeo.ru/event/7062

Напомним, в рамках праздника бега «Солнечные ночи» в Апатитах и Кировске пройдут Открытые соревнования по бегу по шоссе «Апатитский полумарафон» и Uорный легкоатлетический пробег в рамках XVII этапа Гран При России по горному бегу (дистанция 10,42 км, набор высоты от старта до финиша 800 м). Регистрация доступна на сервисе RussiaRunning.

 

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