Открылась регистрация на малый горный забег в Хибинах «Солнечные ночи. Lite»
На сервисе «Orgeo» открыта регистрация на малый горный забег в Хибинах «Солнечные ночи. Lite». Соревнования пройдут в рамках фестиваля бега «Солнечные ночи – 2018» впервые. Организаторы приняли решение ввести дополнительные дистанции для участников-любителей.
«Участие в забеге «Солнечные ночи. Lite» могут принять любой желающий. Дистанция менее сложная, чем для традиционного десятикилометрового забега. Она составляет
Участие в забеге бесплатное. Подать заявку могут мужчины и женщины старше 2000 года рождения. Награждение будет проходить в пяти возрастных группах.
Регистрация доступна по ссылке http://orgeo.ru/event/7062
Напомним, в рамках праздника бега «Солнечные ночи» в Апатитах и Кировске пройдут Открытые соревнования по бегу по шоссе «Апатитский полумарафон» и Uорный легкоатлетический пробег в рамках XVII этапа Гран При России по горному бегу (дистанция