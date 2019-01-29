Открылась выставка «Графика-неграфика» Андрея Ветрогонского

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоялось торжественное открытие выставки «Графика — неграфика» в присутствии автора.

Андрей Владимирович Ветрогонский родился 1 апреля 1956 в Ленинграде. Его отец известный график, народный художник РСФСР — Владимир Александрович Ветрогонский. Андрей Ветрогонский – младший из трех сыновей Владимира Ветрогонского. В 70-х годах двадцатого века учился в средней художественной школе им. Б.В. Иогансона. В 1981 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, мастерскую станковой графики — профессора Владимира Александровича.

На открытии выставки с приветственным словом выступили: директор музея Ольга Александровна Евтюкова, председатель Мурманской организации ВТОО «Союз художников России» Александр Георгиевич Феофилактов, заслуженный художник Российской Федерации Виталий Николаевич Бубенцов, заслуженный художник Российской Федерации Анатолий Александрович Сергиенко.

После торжественной части открытия, в рамках празднования 25 января «Дня студента», состоялась творческая встреча студентов художественного отделения Мурманского колледжа искусств с Андреем Ветрогонским. Андрей Владимирович отвечал на вопросы ребят, которых интересовало творчество художника, его взгляды на жизнь, самоощущение в жизни и многое другое. Художник поделился опытом проведения занятий со своими студентами, на примере работ на выставке, рассказал о задачах, которые ставит студентам, об их творческом единении и постоянных экспериментах. С 2014 года Андрей Владимирович — старший преподаватель в мастерской «Художник мультипликационного фильма», факультет филологии и искусств СПбГУ.

Экспозиция «Графика-неграфика» состоит из 44 работ и будет экспонироваться в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» до 17 марта.