Открылась выставка «История пограничной охраны Заполярья»

24 мая в Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «История пограничной охраны Заполярья», приуроченной к 100-летию со дня учреждения пограничной охраны.

Выставка организована совместно с Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, военно-историческим клубом «Заполярный рубеж», группой военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон».

С приветственным словом выступил председатель Комитета по культуре и искусству Сергей Борисович Ершов. Выступление продолжил заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району – начальник отдела кадров, полковник Роман Владимирович Букин.

В рамках открытия состоялась экскурсия по выставке, на которой посетители узнали историю создания пограничной охраны Заполярья и увидели фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, музея Пограничного управлением ФСБ России по западному арктическому району, диораму «Бой пограничников с фашистскими захватчиками на р. Титовка в первые дни Великой Отечественной войны», исторический журнал пограничного сторожевого корабля «Сапфир», исторические журналы пограничных застав Краснознаменного Северо-западного пограничного округа, образцы пограничной формы периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., послевоенного периода, современную форму арктических пограничников.

На открытии присутствовали ветераны пограничной службы и члены межрегиональной общественной организации «Пограничники Арктики», члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж», группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», а также учащиеся кадетских классов школ города Мурманска.

Выставка работает до 12 августа.