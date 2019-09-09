Открылась выставка «Моя любимая игрушка»

В главном здании Мурманского областного художественного музея открылась сказочная выставка «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (г.Санкт-Петербург). На торжественном открытии с приветственным словом выступила старший научный сотрудник отдела фондов Мурманского областного художественного музея Ольга Кузьминых.

Выставка знакомит посетителя с историей кукольной промышленности в России и за рубежом. Как и когда производились определенные виды кукол, какие материалы и технологии при этом применялись, какими игрушками играли дети различных сословий и стран. Антикварные и винтажные куклы, игрушки, кукольная мебель и посуда промышленного и кустарного производства, созданные в разные периоды во Франции, Германии, США, Швеции, Японии и СССР.

В залах музея представлено около трехсот экспонатов, самый старый из которых датируется началом XIX века. Посетить экспозицию можно до 10 ноября.