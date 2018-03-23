В отделе народного искусства и ремесел Областного художественного музея открылась выставка «Мы шелками украсим мир». Это выставка двух замечательных мастеров, юбиляров Ольги Валерьевны Правда и Ирины Геннадьевны Гарановой.

Вот уже 10 лет Ольга Правда и Ирина Гаранова занимаются батиком и черпают вдохновение в клубе «Махаон» Мурманского областного художественного музея. Однажды они начали заниматься росписью по ткани и, пожалуй, навсегда погрузились в особый, таинственный и прекрасный мир творчества.

Авторы выставки считают, что ручной труд художника, наносящего рисунок, его впечатления, его творческий потенциал – все заражает ткань вдохновенной энергией, благотворно влияющей на человека.

На выставке представлено свыше 90 работ, выполненных в различных техниках батика: шарфы, платки, панно, подушки, платья и другие работы.

Посетители обратили внимание на совместные коллекции «Времена года» и «Калейдоскоп», выполненные мастерами специально для выставки.

Работы Ольги Правда и Ирины Гарановой привлекают своей неповторимостью, изяществом рисунка и разнообразием цветовой гаммы.

Авторы выставки принимали поздравления и цветы от Мурманского областного художественного музея, коллег, мастеров. А творческий подарок от Алексея Щукина пришелся по душе всем присутствующим на мероприятии.