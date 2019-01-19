Открылась выставка Виталия Бубенцова, приуроченная к юбилею художника

В Мурманском областном художественном музее открылась выставка Виталия Бубенцова «Далекое, близкое», приуроченная к 75-летию художника и 50-летию его творческой деятельности. В торжественной церемонии открытия приняла участие заместитель губернатора Инна Погребняк. От имени губернатора Марины Ковтун заместитель главы региона поздравила юбиляра и отметила, что большинство из представленных в экспозиции работ прославляют красоту и величие нашей Кольской земли, а портреты пронизаны любовью к людям.

«Ваши работы и Ваше имя известны далеко за пределами нашего края. Желаю Вам долгой плодотворной жизни и дальнейших творческих успехов», - сказала Инна Погребняк.

Заслуженный художник России Виталий Бубенцов родился в Мурманске в 1944 году, с 1969 года участвует в выставках в нашей стране и за рубежом. Творческая деятельность Виталия Бубенцова сочетается с его большим вкладом в культурную и общественную жизнь Мурманской области. Около 10 лет он возглавлял Мурманское отделение Союза художников РСФСР, был главным художником города Мурманска, членом зонального выставкома, руководителем молодёжной группы «Кольская атомная» и зональной группы «Кольская». Виталий Николаевич активно занимается научной и преподавательской работой.

Произведения художника хранятся в собрании Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея, в фондах Дирекции выставок Союза художников России, в ряде российских и зарубежных музеев, в организациях и учреждениях Мурманска и Мурманской области, в частных собраниях в России и за рубежом.

На юбилейной выставке представлено около 50 живописных и графических работ мастера, повествующих о его многочисленных путешествиях и экспедициях, о родной земле и выдающихся земляках, любви к Родине и ее историческому наследию.

Выставка будет работать до 17 февраля.