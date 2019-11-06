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Мурманская область. Арктика06.11.19 15:52

Открыли современный спортивный комплекс для спортсменов, военнослужащих и жителей Североморска

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, депутаты Сергей Чечеров и Виктория Чеботарь, начальник Управления образования Юлия Гладских и Управления культуры Ольга Обухова вместе с командующим 45-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенантом Александром Отрощенко сегодня наблюдали, как учащиеся расположенной рядом средней школы № 2 и юными спортсменами из ДЮСШ № 1 и № 2 осваивали многофункциональную спортивную площадку, которая построена рядом с учебным заведением.

Такой масштабный спортивный объект в Североморске появился впервые. Он включает игровую площадку площадью 4020 метров с искусственным газоном и ограждением, две беговые дорожки и 32 тренажера. Площадка освещается светильниками, вокруг установлены лавки и урны.

Североморский подрядчик, в лице ООО «Евросангрупп», работы выполнил в срок и с высоким качеством.

Комитетом по физической культуре и спорту в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году была предоставлена субсидия из федерального бюджета на создание малых спортивных площадок, с утвержденным перечнем оборудования. 

Эта многофункциональная спортивная площадка - пилотный проект, по примеру которого в будущем будут создаваться площадки и в других посёлках и районах Североморска.

Этот спортивный комплекс будет использоваться и школьниками, и воспитанниками ДЮСШ, и жителями посёлка, и военнослужащими штаба 45-й армии.

Своё мастерство на площадке показали юные футболисты, воспитанники ДЮСШ № 1. Несмотря на свой возраст, а ребятам всего по 11 лет, они заняли 1-е место на Северо-Западе при проведении чемпионата в Санкт-Петербурге и 4-е место - на чемпионате России, который проходил в Нижнем Новгороде.

Депутат Сергей Чечеров выразил удовлетворение тем, что местная власть откликнулась на просьбы жителей,  в посёлке появится современный спортивный комплекс.

 

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