Мурманская область. Арктика21.03.18 19:30
Открыт благотворительный сбор средств пострадавшим во время взрыва дома на улице Свердлова
У людей случилась беда, они за мгновение лишились не только жилья, но и всего имущества. Чтобы как-то поддержать пострадавших, мурманская благотворительная организация «Радуга» организовала пункт сбора помощи. Одежду, постельные принадлежности, бытовую химию и другие вещи, продукты питания можно принести по адресу: г.Мурманск, переулок Халатина, 19. Время работы - с 11.00 до 19.00.
Редакция «Арктик-ТВ» будет размещать сведения о собранной и необходимой помощи в эфире телеканала. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8-953-756-21-21 и 8-921-030-14-26.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовал: 851 человек
-
Последние комментарии
анна
21.03.18 21:19
Ермолин уже давно должен быть в народном хозяйстве, еще при Федотове, избил сотрудника, его выгоняли. Но как-то смог вывернуться и продвинуться. но ничего, сколько веревочка не вьется, но конец всегда
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Анна
21.03.18 21:14
может хоть что-то в этом болоте сдвинется после таких репортажей. самоубийство сотрудников прошло как-будто незамеченным. конечно. такие т****и как Ермолин не закончат жизнь самоубийством, они будут д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Марина
21.03.18 17:32
Шикарная постановка! Низкий поклон актерам за игру! Не дает покоя мелодия, которая звучала во время спектакля. Что это за мелодия? как ее название?
Комментарий к новости:«Одинокая насмешница» - спектакль-подарок
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (12+)23:30«Знаки». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики начали поднимать цены на топливо-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 21 копейку, евро просел на 66 копеек-PRO ЭнергетикуВ преддверии выборов энергетики провели тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыНалоговый кодекс станет толще, а ответственность бизнес-сообщества - больше