Открыт новый фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Ура-Губа

С новым фельдшерско-акушерским пунктом в поселке Ура-Губа ознакомились заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

В связи с ненадлежащим состоянием здания старого ФАПа министерством здравоохранения Мурманской области совместно с администрацией Кольской центральной районной больницы было принято решение о необходимости переезда учреждения в другое здание – ФАП разместился на первом этаже жилого дома № 13 по ул. Полярная.

В июне 2017 года за счет средств Кольской больницы были выполнены работы по обследованию предлагаемых помещений, разработана проектная документация на капитальный ремонт, согласно которой были предусмотрены: ремонт внутренних помещений с перепланировкой, замена оконных и дверных блоков, устройство перегородок, ремонт полов, стен, потолков, монтаж современных инженерных систем, ремонт фасада.

Капитальный ремонт помещений фельдшерско-акушерского пункта был выполнен за счет средств регионального бюджета в рамках мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения». Стоимость работ составила 1,8 млн рублей. Помещения фельдшерско-акушерского пункта оснащены новым медицинским оборудованием и мебелью на общую сумму 1,35 млн рублей. Условия и оснащение нового фельдшерско-акушерского пункта поселка Ура-Губа отвечают всем современным требованиям.

Как отметила заместитель главы региона Инна Погребняк, правительство Мурманской области постоянно проводит работу по приведению в надлежащее состояние медицинских учреждений региона, в том числе и в небольших малонаселенных пунктах.