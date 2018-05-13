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Мурманская область. Арктика13.05.18 15:20

Открыт прием заявок на грантовый конкурс в рамках окружных образовательных форумов

Участники окружных образовательных форумов могут получить грантовую  поддержку своих проектов.

11 мая открывается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов для участников окружных молодежных образовательных форумов. Номинация Конкурса: вовлечение молодёжи в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития.

Список форумов, на площадках которых пройдет Конкурс:

  • Форум Северо-Западного федерального округа «Ладога».
  • X Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста – 2018».
  • Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро – 2018».
  • Международный молодежный форум «Байкал».
  • Международный молодежный форум Территория инициативной молодежи «Бирюса».
  • Молодежный форум Приволжского федерального округа «IВолга-2018».
  • Молодежный образовательный форум Южного федерального округа «Волга 2018».
  • Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов».

Заявки на Всероссийский конкурс молодежных проектов принимаются в АИС «Молодежь России». Заявить проект на Конкурс можно как одновременно с регистрацией на участие в форуме, так и позднее. Прием заявок на участие в Конкурсе прекращается за день до начала публичных защит на территории Форума.

При оценке проектов эксперты будут учитывать ряд критериев: актуальность и социальная значимость проекта; логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам; инновационность, уникальность проекта; соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, измеримость и достижимость таких результатов; обоснованность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта; масштаб реализации проекта; собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития; опыт успешной реализации проектов по соответствующему направлению деятельности; соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности; информационная открытость, публичность.

Максимальный размер гранта – 300 000 рублей.

Подробная информация на сайте  «Росмолгрант».

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11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
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11.05.18 18:17
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