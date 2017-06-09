Открыт сезон круизов на Северный полюс

15 июня атомный ледокол «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» отправится в первый в 2017 году круизный рейс на Северный полюс. На борту атомохода к самой северной точке планеты отправятся 125 туристов из Азии и Европы. Продолжительность круиза – Мурманск – Северный полюс - Мурманск составит 11 суток.

- Арктический туризм – лучшая реклама работы атомных ледоколов Росатомфлота, - отмечает генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша. - Туристы из разных уголков планеты своими глазами видят безопасность атомной энергии и надежность атомного ледокольного флота. Атомоходы работают как часы, доставляя на Северный полюс туристов со всего мира, что когда-то казалось немыслимым.

Компаниями-фрахтователями экспедиций выступают фирмы «Quark Expedition», «Poseidon Arctic Voyages» и «Zegrahm Expeditions». Организаторы круиза подготовили для гостей познавательную программу о флоре, фауне и климате Арктики. Туристов ждет знакомство с живописными арктическими бухтами, полярное барбекю и купание в Северном Ледовитом океане.

Этим летом атомный ледокол «50 лет Победы» совершит пять туристических рейсов на Северный полюс. Круизы намечены на периоды с 15 июня по 26 июня, с 26 июня по 7 июля, с 10 июля по 21 июля, с 21 июля по 1 августа и с 1 августа по 12 августа.

Напомним, 8 августа 1990 года первых туристов на Северный полюс доставил атомный ледокол «Россия». Капитаном в этом рейсе был Анатолий Ламехов. С 2007 года круизы совершаются только на атомоходе «50 лет Победы».