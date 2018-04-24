Открыта регистрация участников IX Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд»

«Новый взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. За девять лет его реализации на конкурс поступило около 46 тысяч работ из 85 регионов страны. Конкурс предоставляет возможность молодежи, вне зависимости от социального статуса и положения, выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения.

Организатором и федеральной дирекцией конкурса является Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».



Соорганизаторами конкурса выступают: Генеральная прокуратура Российской Федерации, министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральная служба по контролю в сфере здравоохранения, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.



Темы конкурса:



«Вместе против коррупции» (соорганизатор Генпрокуратура) направлена на противодействие коррупции. Предполагается, что в работах могут быть отражены современные механизмы борьбы государства с проявлениями коррупции на всех уровнях и во всех сферах общества, включая здравоохранение, образование, ЖКХ, инфраструктуру, экономику, получение социальных гарантий и льгот, расходование бюджетных средств; получение государственных и муниципальных услуг и др.



«Безопасность на транспорте – дело всех и каждого» (соорганизатор Минтранспорт) направлена на популяризацию роли не только государства, но и граждан в формировании эффективных мер, направленных на обеспечение безопасности всех видов транспорта.



«Ответственный донор» (соорганизатор ФМБА) направлена формирование ответственного отношения к жизни человека, поскольку на каждая донация может спасти чью-то жизнь. Донор должен быть здоровым, без вредных привычек. Ответственный донор не ограничивается одной донацией, он делает это постоянно, соблюдая нормы.



«Доступная и качественная медицина» (соорганизатор Росздравнадзор) направлена на информирование граждан о правах на получение своевременной, доступной, качественной медицинской помощи. Каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь, а отказ в этом – правонарушение.



«Молодежь за безопасность дорожного движения» (соорганизатор Госавтоинспекция) направлена на популяризацию соблюдения ПДД и нетерпимость общества к нарушителям. Тема призывает к недопустимости нарушений, и указывает на последствия нарушения правил дорожного движения.



Работы принимаются на официальном сайте конкурса до 20 сентября по двум номинациям – «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников от 14 до 30 лет.



Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса, в группе вконтакте и Инстаграм-аккаунте.