Открытая регистратура начала работу в Мурманской детской поликлинике № 5

Сегодня в Мурманской городской детской поликлинике №5 первых маленьких пациентов и их родителей приняла открытая регистратура, оборудованная в рамках проекта «Доброжелательная поликлиника». На церемонии открытия побывали заместитель губернатора Инна Погребняк и министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

Заместитель главы региона отметила, что со времени ее предыдущего визита в поликлинике произошли значительные перемены, медучреждения постепенно избавляются от некогда присущего им мрачного стиля.

Проект «Доброжелательная поликлиника» действует в Мурманской области с 2015 года. В рамках проекта создаются комфортные условия и повышается степень удовлетворенности пациентов качеством и доступностью услуг при обращении в поликлинику, выстраивается логистика движения пациентов внутри учреждения. Детской поликлинике № 5 выделены средства из областного бюджета в размере 3,5 млн рублей на проведение ремонта помещений на первом этаже, а также на их оснащение новой мебелью и инвентарем.

Во исполнение поручения губернатора Марины Ковтун для исключения больших очередей при оформлении детей в дошкольные и школьные образовательные учреждения в период массового возвращения их из отпусков в детской поликлинике № 5 с 15 августа организован забор анализов в трех кабинетах. Кроме того, врачи-педиатры проводят выписку детей в дошкольные образовательные учреждения и школы с 8 до 17 часов. Информация для родителей, оформляющих детей в ДОУ и школы после отпуска, размещена на сайте поликлиники.

«Очень хочется надеяться, что наши маленькие пациенты будут с удовольствием приходить сюда, и у них будет хорошее настроение, потому что здесь все очень радостно и красиво. Также уверена, что у нас хватит сил, и очень надеюсь, что хватит средств со временем все наши учреждения здравоохранения привести в достойный вид. Многое уже сделано, но предстоит сделать еще больше», – подчеркнула Инна Погребняк.