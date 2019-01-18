ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Святая вода от Бога, а безопасность - от спасателей

В ближайшую субботу вечером сотни мурманчан придут на Семёновское озеро, чтобы поучаствовать в обряде Крещения. Окунуться в ледяной проруби собираются не только взрослые, но и дети. Как приобщиться к этой традиции, но при этом не нанести вред организму? Об этом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Евгений Ганичев, государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС по Мурманской области. Наш гость расскажет о местах, где в Мурманской области организованы купели, напомнит правила безопасности во время купания в проруби.