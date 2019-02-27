ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: ТКО – новая аббревиатура с негативным оттенком

Жители Мурманской области, активно пользующихся современными средствами коммуникаций, поддались «психозу ТКО». Людей возмутили ошибки, которые часть владельцев квартир обнаружила в новых квитанциях, выставленных за вывоз мусора. Волну возмущений подхватили и любители побрюзжать по поводу и без повода на все услуги сферы ЖКХ. О том, кто виноват, как эта ситуация будет исправляться, этом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. Он в очередной раз расскажет, что мусорный коллапс не наступит, что уже в марте большинство северян получат откорректированные квитанции.