Открытие экологических маршрутов на территории природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний»

23 августа состоялась презентация экологических маршрутов на территории природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний», участие в которой приняли представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, АО «Кольская горно-металлургическая компания», ГОКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области», туристических компаний.

В ходе мероприятия была представлена система информационных аншлагов и знаков навигации, оборудованных в целях снижения нагрузки на охраняемые в парке природные объекты и повышение туристической привлекательности полуостровов, тематическая печатная и сувенирная продукция. На аншлагах, знаках навигации, буклетах обозначены правила посещения природного парка, природные и исторические достопримечательности, направления движения и границы парка.

Также в ходе мероприятия представлена оборудованная техника, способствующая повышению эффективности работы по охране территории природного парка.

Особое внимание участники мероприятия уделили заботливому отношению к гостям природного парка, на аншлагах которого рассказано не только о самых интересных и посещаемых достопримечательностях, но и указаны телефоны экстренных служб, наличие зон покрытия мобильной сетью, а также важности бережного отношения к региональной особо охраняемой природной территории самих посетителей, в том числе: регистрация для визита в природный парк, вывоз мусора за собой, запреты на съезд с существующих дорог, разведение костров, уничтожение растений и животных, сбережение установленных информационных конструкций.