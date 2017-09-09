Открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске – это драгоценный дар и большая честь – губернатор Марина Ковтун

В Мурманске состоялось открытие Культурно-выставочного центра Русского музея. Он стал третьим в России и четвёртым в мире. Сегодня такие центры успешно работают в Казани, Ярославле и испанской Малаге. В скором времени планируется открытие подобного центра в Саранске. Программа их работы предполагает проведение не только выставочных проектов, но и выездных и онлайн-лекций, семинаров, мастер-классов, организацию музейных клубов и творческих мастерских.

Культурно-выставочный центр в Мурманске начал свою работу выставкой «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея». Экспозиция включает 77 экспонатов. Это иконы, живописные полотна, предметы народного и декоративно-прикладного искусства XШ-XX веков, демонстрирующие богатые возможности красного цвета и историю его использования в русском искусстве. Работа выставки продлится до 26 ноября.

Открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске – это драгоценный дар и большая честь, подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун на видеоконференции со специалистами Государственного Русского музея и его Культурно-выставочных центров.

«Сегодня Мурманск становится частью огромной культурно-информационной сети, которую сегодня выстраивает Русский музей в нашей стране и за рубежом. Она призвана предоставить каждому желающему доступ к сокровищам русской культуры. Чтобы каждый житель России смог увидеть в русском искусстве отражение собственной души и испытать гордость за величие национального гения. А жители других стран получили возможность глубже понять нас, поскольку искусство – универсальный язык, не знающий границ», – сказала Марина Ковтун, тепло поблагодарив работников Государственного Русского музея и Мурманского областного художественного музея, чьими совместными усилиями был создан центр.