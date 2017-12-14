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Мурманская область. Арктика14.12.17 16:26

Открытие после реконструкции автотранспортной развязки на въезде в Кировск состоится в субботу

16 декабря состоится открытие после реконструкции автотранспортной развязки на въезде в город Кировск. Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила сегодня журналистам перед итоговым в этом году заседанием Совета по туризму Мурманской области.

Проект реконструкции автодороги был реализован с федеральным софинансированием в рамках целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Реконструкция автотранспортной развязки на въезде в Кировск – значимый инфраструктурный проект, который позволит повысить безопасность дорожного движения, приведет в нормативное состояние проезжую часть местной дороги площадью 26 000 кв. м, рассказала Марина Ковтун.

Подводя итоги года в сфере туризма, глава региона Марина Ковтун отметила позитивную динамику в отрасли. Официальной статистики по 2017 году пока нет, но, по предварительной оценке, в этом году турпоток в область вырос до 330 тысяч человек. Растёт иностранный турпоток в основном за счёт стран Азии. Так, в 2016 году число туристов из Китая, посетивших Мурманскую область, выросло сразу вчетверо.

С развитием инфраструктуры растёт популярность у туристов горнолыжного курорта в Кировске. На следующей неделе 22 декабря откроется «Снежная деревня» – объект, который успел завоевать огромную популярность у туристов. В этом году уникальному туристическому объекту исполняется 10 лет. И в честь своего десятилетия организаторы планируют создать еще один объект – Галерею ледовых скульптур, но уже на территории города Апатиты.

«Впереди – формирование новой федеральной программы по развитию туризма на период с 2019 по 2025 годы. Попасть в федеральную программу непросто, но это реальный шанс получить софинансирование на строительство объектов сопутствующей инфраструктуры», – подчеркнула Марина Ковтун в ходе заседания.

Мурманская область планирует участвовать в двух приоритетных направлениях программы: «Серебряное ожерелье России» и «Русская Арктика». По направлению «Серебряное ожерелье России» предполагается участие как минимум укрупненным инвестиционным проектом «Туристско-рекреационный кластер «Беломорье». Направление «Русская Арктика», в первую очередь, связано с развитием арктического морского туризма. На сегодняшний день сформирована предварительная заявка по инвестиционному проекту «Мурманск – ворота в Арктику». Ещё одно перспективное направление, с которым Мурманская область планирует участвовать в федеральной программе, – Териберка.

«Теперь важно, чтобы муниципальные власти провели анализ и сформировали комплекс мер по развитию расположенных на территориях туристических объектов – чтобы мы вышли на федеральный уровень с конкретными предложениями», – заявила Марина Ковтун.

На заседании Совета по туризму состоялось награждение победителей ежегодного регионального конкурса «Лучшие в туриндустрии Мурманской области».

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ира
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