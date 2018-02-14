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Мурманская область. Арктика14.02.18 07:25

Открытие выставки «Флорентийские мозаики Зайцевых» в Культурно-выставочном центре Русского музея

16 февраля  в Культурно-выставочном центре Русского музея  состоится открытие выставки «Флорентийские мозаики Зайцевых». На выставке гости музея увидят работы земляков - мастеров Зайцевых из города Апатиты, работающих в уникальной технике флорентийской мозаики.

Александр Зайцев известен больше как художник, стоявший у истоков создания «Галереи «М». Его сын, Дмитрий, учился в художественной школе в Апатитах у известного художника Юрия Васильевича Городишенина.

Дмитрий Зайцев - дипломант Международного конкурса детского рисунка «Я вижу мир» 1984- 1985 гг. Позже увлекся красотой камня, пошел работать в камнерезную «Мастерскую Семенова», затем - в цех обработки камня ОАО «Апатит». Однако главным увлечением жизни для мастера стала флорентийская мозаика.

Сегодня дело отца и деда продолжает Леонид Зайцев. Он окончил Детскую художественной школу в г. Апатиты. Под руководством отца освоил камнерезное дело и включился в работу над флорентийскими мозаиками. Стол «Пианист» изготовлен по эскизу Леонида. Всего на выставке будет представлено около 10 работ.

Выставка будет работать до 18 марта.

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