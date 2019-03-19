Мурманская область. Арктика19.03.19 10:10
Открытие выставки «Графическая Гоголиана»
20 марта в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Графическая Гоголиана».
Художники на протяжении вот уже полутора веков иллюстрируют Гоголя. Наверное, многообразие стилей, художественных решений, подходов, интерпретаций, трактовок мастеров графики и дают тот синергетический эффект, который подводит нас к авторскому пониманию образов и идей, приближает нас к гению.
В экспозиции музея гости увидят уникальные иллюстрации 19-20 веков к произведениям Н.В. Гоголя из собрания московского коллекционера Владимира Беликова.
Выставка приурочена к 210-летию со дня рождения знаменитого писателя и будет работать по 14 апреля.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-ПолитбарометрПодробнееЧем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора
-
Последние комментарии
ПротивВсех
18.03.19 21:37
Юные патриоты еще верят в демократию, что они выбирают власть, а пережившие перестройку уже давно поняли, что сегодня власть назначают из Кремля, кого ВВП посадит в кресло губернатора, за того и надо
Комментарий к новости:Чем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора
Реалист
18.03.19 20:07
Да, с дешевой рыбой, что-то наши власти все чудят. Ведь вопрос не в дешевой рыбе, колбасе, воде, хлебе, а в долговременной нищете части населения. И эта часть россиян никогда не будет довольна такими
Комментарий к новости:Государство в роли экономического МЧС, или «Доступная рыба»
Д.О. Вернер
18.03.19 17:08
А почему у неё интервью брали в студии, а не на улицах Мончегорска? *** Эта программа проходит в радиоредакции в Мурманске. Если у Вас есть чем-то дополнить этот диалог, то можно это сделать в откл
-Скоро в эфире17:15«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиСтавки рубля подросли в российских банках-PRO ВалютуКурс евро снизился на 36 копеек, доллар теряет 35 копеек-PRO ЭнергетикуНовое рабочее колесо, преодолев 3700 км пути, прибыло на Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХВ апреле потребители услуг АО «МЭС» получат квитанции с корректировкой платы за отопление-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыОдни ловят, другие делят: законопроект о крабовых аукционах внесли в Госдуму
-Нам интересно Ваше мнение26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 516 человек