20 марта в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Графическая Гоголиана».

Художники на протяжении вот уже полутора веков иллюстрируют Гоголя. Наверное, многообразие стилей, художественных решений, подходов, интерпретаций, трактовок мастеров графики и дают тот синергетический эффект, который подводит нас к авторскому пониманию образов и идей, приближает нас к гению.

В экспозиции музея гости увидят уникальные иллюстрации 19-20 веков к произведениям Н.В. Гоголя из собрания московского коллекционера Владимира Беликова.

Выставка приурочена к 210-летию со дня рождения знаменитого писателя и будет работать по 14 апреля.