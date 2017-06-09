10 июня в 16.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки книжных иллюстраций Екатерины Панфиловой.

Екатерина Панфилова – художник-иллюстратор и автор детских книг. Родилась в городе Мурманске. Отучившись в Новгородском государственном университете, получила специальность «архитектор-дизайнер» и проработала в этой сфере 14 лет.

В 2014 году, после одиннадцатимесячного кругосветного путешествия, автор изменила направление своей деятельности - начала писать и иллюстрировать сказки для детей. Екатерина сотрудничает с российскими и зарубежными издательствами, а также с писателями из Европы и Америки.

На выставке представлены иллюстрации из книг Екатерины Панфиловой: «Сказка про маленький синий вертолет», «Кот-вертолёт», «Ашуни», а также работы для календаря на 2017 год для мурманской компании «Мир мебели».