Открытие выставки, посвященной юбилею Мурманского областного театра кукол

6 июня в Мурманском областном краеведческом музее откроется выставка «Театр на краю Земли», посвященная 85-летию Мурманского областного театра кукол.

На выставке будут представлены уникальные экспонаты – действующие и исторические афиши театра, современные костюмы артистов, куклы и часть декораций спектаклей последних лет и текущего репертуара. Акцент выставки будет сделан на театр сегодняшнего дня. Мурманчанам выпадет уникальный шанс увидеть театр с другой стороны! Изюминкой выставки станут куклы 30-40-х годов прошлого века.

Мурманскому областному театру кукол 21 августа 2018 года исполняется 85 лет.

За многолетнюю плодотворную деятельность у театра сформировалась насыщенная история. Гастроли по России и за рубежом, участие в международных фестивалях, ну и конечно создание интересных спектаклей – все это регулярно проходит в Мурманском областном театре кукол.

Выставка в краеведческом музее будет работать до конца августа.