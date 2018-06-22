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Мурманская область. Арктика22.06.18 08:10

Открытие выставки «Предвечных роз простая красота»

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоялось торжественное открытие выставки «Предвечных роз простая красота».

На выставке гости музея увидели работы российских мастеров второй половины XX века. Экспонируемые работы выполнены в различных техниках гравюры: офорт, резец, меццо-тинто, акватинта, линогравюра, литография. Авторы по-разному решают творческие задачи, но объединяет их одно – любовь к натуре и желание показать нетленную красоту цветка.

С приветственным словом на торжественном открытии выступили: заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Васильевич Баранников, московский коллекционер Владимир Гурьевич Беликов и старший научный сотрудник отдела фондов Мурманского областного художественного музея Юлия Сергеевна Заозерская.

Выставка будет работать до 9 сентября 2018 года.

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