19 апреля в 17.00 состоится торжественное открытие выставки «Смольный институт благородных девиц» к 80 летию Мурманской области (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 13, Мурманский областной художественный музей, малый зал).

На выставке посетители узнают историю первого воспитательного общеобразовательного заведения закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Посетители увидят предметы воспитанниц института, фотографии дореволюционного периода, а также копии документов, среди которых – именной указ об учреждении Воспитательного Общества благородных девиц от 5 мая 1764 года, подписанный Императрицей Екатериной II.

На открытии будут присутствовать Конышева Татьяна Михайловна, заместитель директора по научной работе и Долгорукова Наталья Михайловна, заместитель директора по общим вопросам Историко-мемориального музея «Смольный».

Выставка будет работать до 01 июля 2018 года.