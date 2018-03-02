Мурманская область. Арктика02.03.18 10:40
Открытка с секретом не дошла до адресата в колонии строгого режима
Сотрудник ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 в ходе проверки входящей корреспонденции обнаружил в заказном письме, поступившем на имя осужденного от жительницы Ковдора, две сим-карты оператора сотовой связи.
Данные запрещённые предметы были вклеены в открытку. По данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.
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Последние комментарии
Иван
02.03.18 17:13
Отличный репортаж. Такой же надо сделать и о ФСИН по Мурманской области,репортаж получится не менее интересным.
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Сергей
02.03.18 10:16
Зам.министра Горовой поди лично приедет улики подчистить... Во времена его начальствования в УВД Красноярского края тоже из казны кругленькая сумма была разворована, однако судят только глав.буха УВД,
ФунтиК
01.03.18 07:42
Для злопыхателей и оптимистов, надеющихся на возможность наведения порядка в закрытых системах силовых структур России, приведу лишь кусочек из официального выступления В.А. Колокольцева на расширенно
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