Открытка с секретом не дошла до адресата в колонии строгого режима

Сотрудник ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 в ходе проверки входящей корреспонденции обнаружил в заказном письме, поступившем на имя осужденного от жительницы Ковдора, две сим-карты оператора сотовой связи.

Данные запрещённые предметы были вклеены в открытку. По данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.