Открытости организаций коммунального комплекса будет больше

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке раскрытия информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твёрдыми коммунальными отходами, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

В целях повышения открытости данных о деятельности регулируемых организаций коммунального комплекса установлено, что организации, осуществляющие тепло-, водоснабжение и водоотведение, обращение с твёрдыми коммунальными отходами, должны будут раскрывать информацию в Единой информационно-аналитической системе «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования», говорится в сообщении.

Отмечается, что размещённая информация будет дополнительно публиковаться на сайтах федерального органа регулирования тарифов, органов исполнительной власти субъектов Федерации, уполномоченных в области регулирования тарифов, посредством автоматизированной передачи данных.

В настоящее время регулируемые организации раскрывают в обязательном порядке информацию о своей деятельности на сайтах органов исполнительной власти субъектов Федерации, уполномоченных в области регулирования тарифов, по запросам потребителей, а также по решению такой организации на своих официальных сайтах. При этом информация размещается в этих источниках в произвольной форме.