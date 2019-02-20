Открытый военно-патриотический конкурс «Кадетские игры» состоится в Мурманске

21 февраля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт открытый военно-патриотический конкурс «Кадетские игры». В конкурсе примут участие 13 команд из городов Мурманск, Североморск, Гаджиево, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Заозерск, Апатиты и ЗАТО Видяево. Состав команды 10 человек, в возрасте от 10 до 13 лет.

Конкурсная программа состоит из состязаний интеллектуального, спортивного, творческого характера. Все участники конкурса награждаются дипломами, памятными сувенирами, а по итогам работы жюри победителям присуждают Дипломы за I, II и III места.