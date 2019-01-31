Открывается фотовыставка Александра Говорова «Снег в городе»

1 февраля в главном здании Мурманского областного художественного музея начнет работу фотовыставка Александра Говорова «Снег в городе».

Александр Говоров, фотограф - любитель, родился 6 августа 1956 года в посёлке Мурмаши Мурманской области.

Вся жизнь Александра связана с Севером. В детские и школьные годы всё свободное время проводил в спортивных играх на улице и походах на природу. С тех пор самыми любимыми местами отдыха стали окрестности посёлка: река Тулома, Кольский залив и Плакун-гора, с которой открывается прекрасный вид на город Колу и Мурманск.

C 1978 года и по настоящее время Александр работает исполнителем художественно - оформительских работ в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

В 2006 году Александр Говоров увлёкся фотографией. Постоянный участник и победитель фотоконкурса «Опоры мира» в номинации «Энергопейзаж», проводимого среди энергетиков России.

Александр любит путешествовать по северному краю. За это время с фотоаппаратом побывал в селе Териберка, на полуострове Средний и Рыбачий, селе Ловозеро, озере Сейдозеро, посёлке Умба, деревни Кузрека, селе Варзуга. Активно участвует в выставочной деятельности. Фотовыставки «Северный край», «НЛО», «Свой взгляд», «Кошкин дом», «Наш праздник» демонстрировались в городах и посёлках Мурманской области.

В экспозиции будет представлено около 10 экспонатов.

Выставка будет работать до 3 марта.