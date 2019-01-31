Росстат хочет «нарисовать» реалистичную картину бедности в РоссииИз-за взрывных работ перекроют подъезд к аэропорту города Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.01.19 10:30

Открывается фотовыставка Александра Говорова «Снег в городе»

1 февраля в главном здании Мурманского областного художественного музея начнет работу фотовыставка Александра Говорова «Снег в городе».

Александр Говоров, фотограф - любитель, родился 6 августа 1956 года в посёлке Мурмаши Мурманской области.

Вся жизнь Александра связана с Севером. В детские и школьные годы всё свободное время проводил в спортивных играх на улице и походах на природу.  С тех пор самыми любимыми местами отдыха стали окрестности посёлка: река Тулома, Кольский залив и Плакун-гора, с которой открывается прекрасный вид на город Колу и Мурманск.

C 1978 года и по настоящее время Александр работает исполнителем художественно - оформительских работ в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

В 2006 году Александр Говоров увлёкся фотографией. Постоянный участник и победитель фотоконкурса «Опоры мира» в номинации «Энергопейзаж», проводимого среди энергетиков России.

Александр любит путешествовать по северному краю. За это время с фотоаппаратом побывал в селе Териберка, на полуострове Средний и Рыбачий, селе Ловозеро, озере Сейдозеро, посёлке Умба, деревни Кузрека, селе Варзуга. Активно участвует в выставочной деятельности. Фотовыставки «Северный край», «НЛО», «Свой взгляд», «Кошкин дом», «Наш праздник» демонстрировались в городах и посёлках Мурманской области.

В экспозиции будет представлено около 10 экспонатов.

Выставка будет работать до 3 марта.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Юрий
30.01.19 22:33
Теперь хоть понятно, кто стоит за тысячами голосов в поддержку присвоения аэропорту Мурманск имени Николая II "Кровавого". Дикость, присваивать аэропорту имя с такой приставкой. Безволие этого человек
Комментарий к новости:«Двуглавый орёл» возвращает нам правду о Николае Втором
Сергей
29.01.19 22:13
Вообще то я окончил школу № 27 в 1978 году и она уже тогда была имени Бориса Феоктистовича Сафонова .Что за чушь вы пишите ?
Комментарий к новости:Мурманским школам присвоят имена героев
Кристина
27.01.19 21:21
Спасибо!
Комментарий к новости:«Окно в праздник» - призы нашли победителей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Призрак в кривом зеркале». Художественный сериал, 4 серия (12+)13:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжается рост цен на продукты питания-PRO ВалютуРубль в начале дня показывает слабую динамику к росту-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 369 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика