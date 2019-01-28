Открывается выставка детских работ в сфере экологии «Я хочу сохранить Север»

1 февраля в 13.30 в рамках проекта «Чистая Арктика» совместно со специалистами библиотеки-музея им. Н.Н. Блинова состоится открытие уникальной выставки детских работ в сфере экологии «Я хочу сохранить Север»!

В создании выставки приняли участие образовательные учреждения города и области и представили более 70 творческих работ: агитационные плакаты и листовки, поделки из бросового материла, рисунки и многое другое.

Открытие выставки поддержат: Минприроды в лице главного специалиста отдела государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения Андрея Швецова, активные участники проекта «Чистая Артика» - учащиеся гимназии № 3, координатор проекта Екатерина Макарова.

Выставка продлится с 1 февраля по 1 марта по адресу: г. Мурманск, ул. Октябрьская, 21 (библиотека-музей им. Н.Н. Блинова), вход свободный.