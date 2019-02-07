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Мурманская область. Арктика07.02.19 09:50

Открывается выставка живописи С.П. Локко

8 февраля в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» начнёт работу выставка Свена Локко. В экспозиции будет представлено около 14 работ из собрания музея.

Выставка, посвящена 95-летию со дня рождения художника. Гости выставки предметы из собрания музея и частных коллекций.

Свен Петрович Локко писатель, публицист, художник, родился в 1927 году на Кольском полуострове в деревне Куклино. Свен Петрович  не был профессиональным художником, в 1962 году окончил курсы рисования и живописи Московского народного университета им. Крупской. В 1963–1969 учился в Мурманском высшем инженерном морском училище.

Тема произведений художника, как литературных, так живописных - это история финских поселений на Кольском полуострове, воспоминания о детстве и, конечно, природа. Пейзажи Свена Петровича всегда отличаются мажорным настроением. Они написаны с любовью и теплотой человека, который радуется любому проявлению живого мира: реке и воде, лесу и птицам, снегу и солнцу. Картины автора отличаются жизнерадостностью и непосредственностью. Мастеру характерна наивная манера письма.

Выставка будет работать до 10 марта.

 

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