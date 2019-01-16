Открывается выставка «Жизнь блокадного города»

17 января в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится открытие фотовыставки из собрания Музея обороны и блокады Ленинграда «Жизнь блокадного города», посвященной 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Блокада Ленинграда – одна из величайших гуманитарных трагедий периода II Мировой войны. Память о блокаде Ленинграда – важнейшая часть гражданского самосознания жителей Санкт-Петербурга: гибель более миллиона человек оставила след в семейной истории многих сегодняшних петербуржцев.

Сегодня фотографии блокадного города являются важнейшими свидетельствами трагедии.

В экспозиции посетители музея увидят постеры с фотографиями А.И. Бродского, Г.Ф. Коновалова, Б.П. Кудоярова, Б.С. Лосина, Р.А. Мазелева и других военных фотокорреспондентов.

Выставка «Жизнь блокадного города» ориентирована на различную возрастную аудиторию, направлена на воспитание чувства патриотизма, культурно-нравственное развитие подрастающего поколения и популяризацию культурных ценностей.

Выставка будет работать до 3 марта.