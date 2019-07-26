Открывая летний навигационный период, СПГ-танкер «НОВАТЭКа» установил новый рекорд времени прохождения Северного морского пути

СПГ-танкер ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» завершил проход по Северному морскому пути в восточном направлении за 6 дней и установил новый рекорд по времени самостоятельного прохождения пути без ледокольной проводки с грузом на борту. Об этом сообщила пресс-служба «НОВАТЭКа».

Чистое время в пути из Сабетты (ЯНАО) в порт Тяньцзинь в Китае составило рекордные 16 дней - более чем в два раза быстрее по сравнению с традиционным западным маршрутом через Суэцкий канал и Малаккский пролив, отметили в компании.

«Второй год подряд наши газовозы ледового класса Arc7 первыми открывают летний навигационный период Северного морского пути, - отметил первый заместитель председателя правления «НОВАТЭКа» Лев Феодосьев. - Данный рейс установил рекорды по времени прохождения ледовой части СМП и времени пути в Китай из российского арктического региона. Эти достижения стали возможными благодаря накопленному опыту ледовой навигации и выдающимся ледовым характеристикам СПГ-танкеров, спроектированных специально для нашего проекта «Ямал СПГ».