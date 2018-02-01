Откуда в семье берутся деньги, дети должны это знать

В Мурманске прошло очередное заседание комиссии по банкам и банковской деятельности Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Основной темой заседания вновь стал вопрос о повышении финансовой грамотности населения.

На заседании члены комиссии поделились своим опытом данной работы. Часть финансово-кредитных организаций региона самостоятельно реализует программы обучения финансовой безопасности среди различных возрастов и категорий населения. Программы обучения включают в себя самую разнообразную информацию: от истории возникновения банкнот и банковских карт до защиты от самых современных способов хищения денежных средств. При работе со школьниками лекторы рассказывают, откуда в семье берутся деньги, каковы обязательные платежи и расходы, а также проводят практические занятия, где учат юных слушателей азам планирования бюджета.

Участники заседания пришли к мнению, что представители банковского сообщества региона могут оказать содействие Отделению по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, которое уже довольно продолжительное время занимается работой по повышению финансовой грамотности населения, в части организации мероприятий практической направленности, а также в части расширения контингента обучающихся – например, работа с начинающими предпринимателями.

Одним из важных вопросов заседания стала подготовка к конкурсу по специальности «банковское дело» в рамках регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2018». Конкурс пройдет уже в марте этого года. По решению комиссии учащиеся областных образовательных учреждений среднего профессионального образования традиционно пройдут предварительную краткосрочную стажировку в различных региональных отделениях и операционных офисах федеральных банков с целью подготовки к практической части конкурса.