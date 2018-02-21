Отмечаем День защитника Отечества два дня

23 и 24 февраля в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» в Мурманске состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 23 февраля в 14 часов торжество развернётся на площади Пять Углов. Планируется выставка новой военной и специальной техники.

Перед зданием ГДЦ «Арктика» будет организована работа 6 игровых площадок: «Камбуз», «45 секунд», «Полоса препятствий», «Метание гранат», «Физическая подготовка» и «Тир».

В 15 часов начнутся схватки «Кубка защитника Отечества – 2018» по историческому фехтованию, а в 15.20 гости праздника смогут увидеть показательное выступление воспитанников клуба каратэ «Рожков Додзе». Позже своё мастерство продемонстрируют участники десантного военно-патриотического клуба «Витязь».

В завершении праздника состоится награждение спортсменов.

24 февраля на площадке около Семёновского озера праздничная программа стартует в 14 часов.