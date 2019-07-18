Отмечается «охлаждение» рынка розничного кредитования

Количество выданных потребительских кредитов в РФ в первом полугодии 2019 года выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 9 миллионов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего потребкредитов было выдано в Москве — 417 тысяч, в Московской области — 385 тысяч, в Краснодарском крае — 354 тысячи, в Башкирии — 321 тысяча и в Татарстане — 301,5 тысячи.

В то же время в ряде регионов было отмечено сокращение показателя, в том числе в Удмуртии на 3,7%, в Свердловской области — на 3,1%, в Нижегородской — на 1,0%, в Ленинградской — на 0,9%, в Челябинской — на 0,2%.

«По нашему мнению, отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в первом полугодии 2019 года обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей», - приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.