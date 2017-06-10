ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Роботы - помощники и роботы - конкуренты людейВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные отношения - она немножко «дура», а он «зануда»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.06.17 09:49

Отмечается резкое снижение средней зарплаты у врачей учреждений социальной защиты населения Мурманской области

Как сообщает Министерство социального развития Мурманской области, по итогам мониторинга заработной платы работников региональных учреждений социальной защиты населения за май 2017 года среднемесячная начисленная заработная плата* работников учреждений, подведомственных министерству, составила 42513,37 рубля (на 10 мая - 36631,23 рубля).

Средняя заработная плата работников списочного состава за май 2017 года по должностям основного персонала составила: врачи – 64672,11 рубля (на 10 мая - 87900,18 рубля); педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 58631,81 рубля (34813,49 рубля); средний медицинский персонал – 44560,06 рубля (38531,57 рубля); социальные работники – 37759,90 рубля (34533,79 рубля); младший медицинский персонал – 34933,33 рубля (30353,93 рубля).

По типам учреждений за май 2017 года заработная плата составила: в стационарных учреждениях – 38470,10 рубля (на 10 мая - 33833,55 рубля); в комплексных центрах социального обслуживания граждан – 41383,86 рубля (35761,17 рубля); в центрах социальной поддержки населения – 55413,68 рубля (45712,47 рубля).

 

* - указана среднемесячная начисленная заработная плата с учетом ежемесячных жилищно-коммунальных выплат (ЕЖКВ).

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 659 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире15:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:05«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:20«Ключи от неба». Художественный фильм (12+)17:35«Хорошие новости». Информационная программа18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа
-PRO ДеньгиОтмечается снижение поступлений налогов в консолидированный бюджет Мурманской областиДенег опять нет, или Власти не торопятся рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 2 копейки, евро теряет 36 копеекДоллар и евро продолжают теснить рубль-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХАлексей Тюкавин дал старт подготовки к отопительному периоду 2017/2018 годаПлановые отключения в Мурманске на 13 июня-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских картС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения