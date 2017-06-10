Отмечается резкое снижение средней зарплаты у врачей учреждений социальной защиты населения Мурманской области

Как сообщает Министерство социального развития Мурманской области, по итогам мониторинга заработной платы работников региональных учреждений социальной защиты населения за май 2017 года среднемесячная начисленная заработная плата* работников учреждений, подведомственных министерству, составила 42513,37 рубля (на 10 мая - 36631,23 рубля).

Средняя заработная плата работников списочного состава за май 2017 года по должностям основного персонала составила: врачи – 64672,11 рубля (на 10 мая - 87900,18 рубля); педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 58631,81 рубля (34813,49 рубля); средний медицинский персонал – 44560,06 рубля (38531,57 рубля); социальные работники – 37759,90 рубля (34533,79 рубля); младший медицинский персонал – 34933,33 рубля (30353,93 рубля).

По типам учреждений за май 2017 года заработная плата составила: в стационарных учреждениях – 38470,10 рубля (на 10 мая - 33833,55 рубля); в комплексных центрах социального обслуживания граждан – 41383,86 рубля (35761,17 рубля); в центрах социальной поддержки населения – 55413,68 рубля (45712,47 рубля).

* - указана среднемесячная начисленная заработная плата с учетом ежемесячных жилищно-коммунальных выплат (ЕЖКВ).