Отмечается рост цен на скумбрию

За прошедший период, с 27 января по 2 февраля текущего года, динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка сохраняла тенденцию к разнонаправленности, сообщает служба мониторинга Росрыболовства.

На северо-западе активный внутренний и экспортный спрос способствовал укреплению цены пикши на 2,3%, до 180 рублей за килограмм, а рост закупок переработчиками и поставщиками для государственных нужд обусловил положительную динамику на скумбрию, стоимость которой повысилась на 1,4%, до 142 рублей за килограмм.

Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы практически не изменились.

Рост розничных цен остановился. Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 21 по 27 января не изменился.