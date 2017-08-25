Отмечается рост «займов до зарплаты» среди россиян на фоне сокращения объёмов банковского кредитования

За прошедший год средний размер микрозайма («займа до зарплаты») в России вырос во всех возрастных категориях заёмщиков. При этом самая высокая динамика роста была продемонстрирована в возрастной группе заёмщиков от 25 до 29 лет – на 11,5%. Здесь средний размер микрозайма во II квартале 2017 года составил 9,8 тысячи рублей (во II квартале 2016 г. – 8,8 тысячи рублей), говорится в исследовании НБКИ.

Наименьший средний размер «займа до зарплаты» по-прежнему у заёмщиков моложе 25 лет – 7,8 тысячи рублей, а наибольший - в возрастной группе от 40 до 49 лет (11,6 тысячи рублей).

А в это время, как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, за I полугодие 2017 года хозяйствующим субъектам нефинансового сектора Мурманской области (юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям) всего было предоставлено кредитов на сумму 49,9 млрд рублей (90,6% к уровню аналогичного периода 2016 года). При этом на 1 июля этого года объём задолженности по кредитам составил 135,2 млрд рублей, что на 13,1% меньше значения данного показателя на начало 2017 года. Большая часть задолженности (77,5%) номинирована в рублях.

Уровень просроченной задолженности сложился в размере 6,9%, снизившись за январь-июнь текущего года на 0,9 п.п. Это ниже соответствующего показателя по Северо-Западному федеральному округу (8,9%) и по стране в целом (7,2%). Основными заёмщиками банков выступают физические и крупные юридические лица (на 1.07.2017 - 58,8 и 36,5% задолженности соответственно).

Наблюдавшееся в I полугодии 2017 года сокращение объёмов банковского кредитования было обусловлено снижением кредитной активности предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых и рыболовство (работают в режиме благоприятной экономической конъюнктуры, что позволяет им обеспечивать необходимое фондирование за счёт текущих поступлений и постепенно уменьшать имеющуюся долговую нагрузку). На долю этих заёмщиков традиционно приходится большая часть задолженности перед банками.

При этом крупные кредиты привлекли предприятия, работающие в сфере обеспечения потребителей электрической энергией, газом и паром, а также предприятия морского транспорта. В итоге, юридическим лицам региона было выдано в 1,5 раза меньше кредитных средств, чем в I полугодии 2016 года, а совокупный объём их задолженности перед банками на 1 июля сократился на 28,4% относительно начала текущего года. Уровень просроченной задолженности сложился в размере 7,6%, что ниже соответствующего показателя по Северо-Западному федеральному округу (10,0%), но несколько выше, чем по стране в целом (7,0%). Большая часть проблемной задолженности сформирована сельскохозяйственными предприятиями и организациями оптовой и розничной торговли.