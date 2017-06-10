Отмечается снижение поступлений налогов в консолидированный бюджет Мурманской области

Как сообщает ФНС России по Мурманской области, за январь-май 2017 года в консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков Мурманской области перечислено налоговых платежей в сумме 33868 млн рублей, что на 1,6% или на 537 млн рублей выше поступлений соответствующего периода 2016 года.

Поступления налога на прибыль организаций по сравнению с январем-маем 2016 года выросли на 1,8% или на 248 млн рублей и составили 13798 млн рублей. По налогам на совокупный доход поступления увеличились на 8,6%. Положительная динамика сохраняется по налогам на имущество - темп роста составил 110,8% (в том числе налога на имущество физических лиц – в 2,7 раза, транспортного налога физических лиц – в 2 раза), по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами поступления увеличились на 4,5%. Поступления налога на доходы физических лиц составили 10799 млн рублей, что на 3,9% или на 401 млн рублей выше аналогичного периода 2016 года.

Основная часть (76%) налогов, собранных на территории Мурманской области, осталась в бюджетах региона. В федеральный бюджет перечислено 24%.

В консолидированный бюджет Мурманской области за 5 месяцев 2017 года поступило 25768 млн рублей, что на 1,5% или на 380 млн рублей ниже уровня аналогичного периода 2016 года.

Определяющими налогами для консолидированного бюджета Мурманской области являются: налог на доходы физических лиц – 10799 млн рублей, доля составляет 42%; налог на прибыль организаций – 10052 млн рублей – 39%; налоги на имущество – 2540 млн рублей – 10%; налоги на совокупный доход – 1689 млн рублей – 7%.

Их суммарная доля в региональном бюджете составляет 98%.

Доходы областного бюджета за счёт налоговых поступлений по итогам января-мая 2017 года составили 20539 млн рублей, что на 3,2% (на 676 млн рублей) ниже уровня поступлений аналогичного периода 2016 года. Снижение поступлений допущено за счёт снижения поступлений двух крупнейших предприятий региона по налогу на прибыль организаций.

Объём налоговых поступлений в местные бюджеты за 5 месяцев текущего года составил 5229 млн рублей, что на 6% (на 296 млн рублей) выше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года.

В указанный период поступило страховых взносов на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами 14619 млн рублей, что на 1,8% (на 254 млн рублей) выше поступлений соответствующего периода 2016 года, в том числе поступило: на обязательное пенсионное страхование 11649 млн рублей; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 423 млн рублей; на обязательное медицинское страхование 2 547 млн рублей.