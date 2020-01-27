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Мурманская область. Арктика27.01.20 11:43

Отмечается спокойная ситуация на российско-норвежском участке сухопутной границы

На таможенном посту МАПП Борисоглебск состоялась очередная российско-норвежская встреча руководителей приграничных таможенных органов. Многосторонний автомобильный пункт пропуска Борисоглебск - единственный на сухопутной границе России и Норвегии. Дважды в год представители таможенных ведомств этих сопредельных государств встречаются для обсуждения актуальных вопросов.

С российской стороны в рабочей встрече принимали участие руководитель представительства ФТС России в Финляндии Виталий Пешков, представители Северо-Западного таможенного управления, и.о. руководителя Мурманской таможни Тимур Каримов, и.о. начальника таможенного поста МАПП Борисоглебск Александр Владимиров. С норвежской стороны - представитель таможенного Директората Норвегии (г. Осло) Таня Данневиг, директор Северного таможенного региона Норвегии Атле Йоакимсен, начальник сектора в Киркенесе Раймонд Вэлитало, начальник офиса в Стуркуге Туре Йохансен.

Как сообщает Алла Свешникова, пресс-секретарь Мурманской таможни, специалисты двух стран обсудили динамику пассажиро и транспортного потоков в сопредельных пунктах пропуска, загруженности в будние и праздничные дни, а также в периоды проведения спортивных, культурно-массовых мероприятий на приграничных территориях; национальные законодательные новеллы; структурные изменения в ведомствах; перспективные направления дальнейшего развития таможенного делового сотрудничества.

Российская сторона проинформировала иностранных коллег о введении с февраля текущего года новой формы пассажирской таможенной декларации и введении требования подтверждения законности получения денежных средств при перемещении в любых денежных инструментах физическими лицами через границу суммы более 100 тысяч долларов США,  также напомнила о снятии с мая прошлого года ограничений на вывоз из России физическими лицами алкогольной и табачной продукции.

Представители норвежского таможенного ведомства также рассказали о структурных изменениях и привели статистические данные о случаях ввоза в Норвегию запрещённых товаров, например, холодного оружия (ножи) или таких табачных изделий как STEEK (используются в электронных устройствах IQOS), ввоз и употребление которых на территории Норвегии запрещены.

Обе стороны отмечают довольно ровную ситуацию на российско-норвежском участке сухопутной границы благодаря проведению с обеих сторон превентивной работы по предотвращению и профилактике правонарушений. Коллеги двух стран отметили обоюдную заинтересованность в деловом сотрудничестве и открытость к разным его формам, что помогает эффективно работать таможенным службам по обе стороны границы.

В прошлом году мурманские таможенники приняли участие в 19 международных встречах с коллегами из Финляндии в рамках погранкомиссарских встреч на территории пунктов пропуска, а также участвовали в «Дне логистики», встретившись с делегатами Российско-Германской Внешнеторговой палаты в рамках их визита в Мурманскую область. В Мурманске состоялись две российско-финляндские встречи на уровне ФТС России и Северо-Западного таможенного управления.

 

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