Отмечается удешевление пикши на 2,8%

По данным мониторинга Росрыболовства, за прошедшую неделю, со 2 по 9 декабря, в оптовом сегменте внутреннего рынка цены на мороженую рыбу были стабильны или снижались.

На северо-западе подходы со свежей продукцией с промысла обеспечивали удешевление пикши – на 2,8%, до 175 рублей за килограмм. В то же время активизация закупок потребителями способствует укреплению цен на скумбрию – она подорожала на 1,6%, до129 рублей за килограмм. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы не изменились: стоимость трески составила 260 рублей, атлантической сельди – 75 рублей.

Розничные цены также стабилизировались: с 26 ноября по 2 декабря средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную не изменился.