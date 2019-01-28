Отмечается ухудшение платёжной дисциплины в российских компаниях

Доля российских компаний, оплачивающих счета с задержкой свыше 60 дней, выросла в III квартале прошлого года на фоне роста процентных ставок и нестабильной ситуации в экономике, свидетельствуют данные «СПАРК-Мониторинг платежей». В октябре-ноябре замедление расчётов продолжилось.

В разрезе «квартал к кварталу» доля компаний, допускающих просрочку оплаты поставщикам в среднем до 60 дней, снизилась на 1,8 процентных пункта (п.п.) в III квартале. Одновременно на 1,3 п.п. выросла доля компаний в категории «свыше 60 дней» и на 0,6 п.п. - в категории не допускающих просрочку.

Сильнее всего в третьем квартале доля недисциплинированных плательщиков в категории «свыше 60 дней» выросла в сегменте крупного бизнеса - на 1,8 п.п., далее следует средний бизнес - на 1,3 п.п. и малый - на 0,9 п.п.

В октябре-ноябре ситуация с платежной дисциплиной не улучшилась.

По сравнению с III кварталом доля компаний, допускающих просрочку оплаты поставщикам в среднем более 60 дней, возросла на 3,1 п.п., в то же время доля компаний в категории «до 60 дней» сократилась на 2,9 п.п., а не допускающих просрочку - сократилась на 0,2 п.п.

В очередной раз негативные изменения сильнее всего затронули крупный бизнес: в этом сегменте доля недисциплинированных плательщиков в категории «свыше 60 дней» выросла на 2,8 п.п., в категории «до 60 дней» - выросла на 3 п.п.

В сегменте среднего бизнеса доля недисциплинированных плательщиков в категории «свыше 60 дней» выросла на 3,1 п.п. за счет снижения на 1,6 п.п. в категории «до 60 дней» и в категории не допускающих просрочку - на 1,5 п.п.

В сегменте малого бизнеса произошло снижение на 5,4 процентных пункта в категории «до 60 дней», одновременно на 3,2 п.п. произошёл рост в категории в «свыше 60 дней» и на 2,2 п.п. - в категории не допускающих просрочку. Одной из возможных причин такого роста в категории не допускающих просрочку может быть расширение практики взимания поставщиками предоплаты при работе с представителями малого бизнеса.

Итоги ежеквартального анкетирования РСПП «Состояние российской экономики и деятельность компаний» показывают, что в 2018 году как минимум треть российского бизнеса сталкивалась с неплатежами со стороны контрагентов. Доля респондентов, выбравших ответ «неплатежи контрагентов» из списка ограничение, наиболее негативно влияющих на деятельность компании, составила 35,5% в январе, 28,4% в апреле, 44,2% в июле и 31,4% в октябре. И если в первом полугодии ответ был вторым по популярности, то во втором полугодии вышел на первое место.

По данным Росстата, устойчивого снижения общего уровня просроченной дебиторской задолженности не наблюдается. В январе-октябре он находился в диапазоне 6,0-6,5%, годом ранее показатель был в диапазоне 6,4-7,3%. Со второго квартала 2018 года помесячное сравнение показывает заметный рост доли просроченной дебиторской задолженности относительно уровней прошлого года: на 5,7% в апреле, 5,4% в мае, 5,0% в июне, 3,0% в июле, 7,6% в августе, 9,5% в сентябре и 9,0% в октябре. Также в шести из девяти месяцев текущего года статистическое ведомство фиксировало рост просроченной «дебиторки» поставщикам в разрезе «месяц к месяцу»: в феврале - на 4,5%, в марте - 4,1%, в апреле - 9,1%, в июне - 1,9%, августе - 0,4% и октябре - 0,7%. Снижение задолженности отмечалось в мае (минус 0,7%), июле (минус 0,9%) и сентябре (минус 2,9%).

Среди поставщиков пока не наблюдается резкого перехода на условия платежа иные, чем предоставление отсрочки, делится наблюдениями генеральный директор компании «Кредендо - Ингосстрах Кредитное Страхование» Алексей Безденежных (компания специализируется на защите от рисков неплатежа, связанных с торговыми сделками). Крупные дефолты компаний, произошедшие в последние несколько лет в фармацевтике, пищевой промышленности, электронике и автомобильном секторе изменили отношение участников рынка к выстраиванию схем взаимодействия с партнерами, считает он. Особое внимание уделяется теперь устойчивости и надежности клиента, возможности получения дополнительных видов обеспечения, обращает внимание Алексей Безденежных. В выстраивании своей кредитной политики поставщики все больше ориентируются на использование таких инструментов защиты возникающей дебиторской задолженности как факторинговые операции, кредитное страхование, банковские гарантии или, для крупных компаний, комбинация всех вышеперечисленных инструментов при больших портфелях покупателей, где зачастую невозможно сформировать одно универсальное решение.

Нестабильный уровень платежной дисциплины ожидается в секторах, связанных с товарами повседневного спроса (фармацевтика, пищевая промышленность), и поставками комплектующих и запасных частей на крупные производственные компании, имеющих более длинный финансовый цикл оборачиваемости, считает Алексей Безденежных.

Ситуация с расчётами за энергоресурсы остается сложной, несмотря на все принимаемые со стороны органов власти меры, продолжается рост задолженности перед поставщиками электроэнергии на оптовом и розничном рынке, комментирует первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Сергей Есяков.

Просроченная задолженность по состоянию на ноябрь текущего года составила на оптовом рынке электроэнергии и мощности 74,8 млрд рублей, на розничном рынке - 272,7 млрд рублей, перед поставщиками тепла - 178,3 млрд рублей, за газ - 129,6 млрд рублей.

Как пишет finmarket.ru, принятый в 2015 году федеральный закон № 307-ФЗ, направленный на повышение дисциплины платежей в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения смог повлиять на ситуацию не так значительно, как это планировалось. Правоприменительная практика по многим положениям закона только нарабатывается и обозначает новые проблемы, которые необходимо решать, как законодательными мерами, так и повышением уровня работы с потребителями предприятий ТЭК, применения всего комплекса мер воздействия на должников, заложенных в законодательстве, считает Сергей Есяков.