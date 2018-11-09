Отмечен низкий уровень исполнения госпрограмм по судостроению и развитию Арктики

Счётная палата РФ отметила низкий уровень исполнения госпрограммы по развитию судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2020 годы. По данным аудиторов ведомства, уровень расходов госпрограммы по судостроению за 9 месяцев 2018 года составил 33,9%. А госпрограмма по социально-экономическому развитию Арктической зоны исполнена всего на 16,3%.

В целом, уровень реализации госпрограмм в 2018 году составил 65,1%. На эти цели из бюджета было направлено 5,8 трлн рублей.