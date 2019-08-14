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Мурманская область. Арктика14.08.19 12:26

Отмечен высокий уровень подготовки специалистов Мурманского морского торгового порта во время учений по ликвидации условного разлива дизтоплива

В Мурманском морском торговом порту прошли учения по локализации и ликвидации условного аварийного разлива нефтепродуктов.  Подобные учебно-тренировочные занятия с работниками порта и привлеченными силами специализированной организации проводятся два раза в год. Их цель - поддержание в постоянной готовности сил и средств порта на случай возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также тренировка и отработка взаимодействия со специализированными организациями.

«Прошедшие учения были посвящены отработке решения задач при аварийном разливе нефтепродуктов на территории одной из автозаправочных станций порта. Согласно легенде, произошел разлив дизельного топлива из поврежденной автоцистерны. Далее работы и оповещение сотрудников, задействованных в локализации и ликвидации аварии, проходило в соответствии с разработанными планами», - отметил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

В соответствии с требованиями, после выявления факта условного разлива нефтепродуктов специалисты АО «ММТП» обеспечили первичные мероприятия по локализации угрозы и обеспечивали нераспространение нефтепродуктов до момента прибытия специализированного аварийно-спасательного формирования. При получении сообщения об условном аварийном разливе нефтепродуктов была организована работа диспетчеров предприятия, проведено оповещение руководящего состава АО «ММТП», Северо-Западного Управления Ростехнадзора, Управления Росприроднадзора по Мурманской области, дежурного АСФ «ЭкоСервис», старшего оперативного дежурного ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях» Главного управления МЧС России по Мурманской области». Все эти элементы были выполнены своевременно, в соответствии с установленными нормативами.

Прибывшие на место специалисты компании «ЭкоСервис» задействовали специальную технику и во взаимодействии со специалистами АО «ММТП» оперативно ликвидировали условную аварию и её последствия. По итогам проведенных учений, были проанализированы действия всех участников и отмечен высокий уровень подготовки специалистов и координации их усилий.

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