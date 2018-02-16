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Мурманская область. Арктика16.02.18 13:30

Отмечена работа военного комиссариата Североморска

Вот уже восемь лет подряд, а всего 13 раз из 19, Кубок губернатора Мурманской области вручают военному комиссариату ЗАТО г.Североморск и г.Островной, которым руководит капитан 1 ранга в запасе Сергей Халатов. Первый кубок после того, как он был вручён 4 раза подряд был передан военному комиссариату на вечное хранение. Теперь черед за вторым кубком.

Эта награда тем более почетная, что она вручена в год 60-летия Североморского военного комиссариата и 100-летия со дня создания военных комиссариатов России.

На торжественное мероприятие, посвященное этому событию, собрались не только работники военного комиссариата, но и руководители предприятий и учреждений, тесно сотрудничающие с этой структурой. В торжествах приняли участие глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев, заместитель военного комиссара Мурманской области капитан 1 ранга запаса Олег Шевелев.

Выступающие отметили тесное и плодотворное взаимодействие военного комиссариата с органами местного самоуправления флотской столицы. В Североморске с помощью руководства города создан лучший в Мурманской области призывной пункт, два раза в год проводится День призывника, организуются торжественные проводы ребят на службу в армию и на флот, лучше всех организован отбор в высшие военные учебные заведения, создана лучшая база для развертывания мобилизационного резерва.

Высокую оценку работе военного комиссариата Североморска дал и заместитель военного комиссара Мурманской области Олег Шевелев. Он отметил, что военный комиссариат флотской столицы на шаг впереди военных комиссариатов Мурманской области. Он поблагодарил руководство города за помощь военному комиссариату и плодотворное сотрудничество.

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков отметил, что военный комиссариат отлично выполняет не только важнейшие задачи по призыву в армию и на флот, но и проявляет постоянную заботу и социальное сопровождение ветеранов военной службы. Здесь не забывают о тех, кто отдал годы своей жизни службе в Вооруженных силах страны.

Ещё одно направление, где Владимир Васильевич отметил работу военного комиссариата – патриотическое воспитание молодежи.

Военный комиссар ЗАТО г. Североморск и г. Островной Сергей Халатов остановившись на итогах работы возглавляемого им комиссариата отметил, что из 2000 призывников, направленных в войска, ни разу не было возврата ребят по состоянию здоровья. Это свидетельство тщательного отбора, проводимого призывной комиссией, которую возглавляет глава ЗАТО Владимир Евменьков.  

В Североморске на 100% выполняются задания по подготовке водителей, здесь лучше, чем в других городах области решаются задачи по подготовке мобилизационного резерва. По этому показателю Североморский военкомат 16 раз занимал первые места в Мурманской области. Лучший североморский комиссариат и по пенсионному обслуживанию ветеранов. За эти годы военный комиссариат флотской столицы призвал более 2000 человек на контрактную службу, занимает ведущие позиции по организации воинского учета.

Сергей Халатов отметил большую помощь и поддержку, которую военный комиссариат получает от органов местного самоуправления, налаженное сотрудничество с предприятиями и учреждениями города.

Не остались без похвалы и местные СМИ, которые объективно освещают работу военного комиссариата.

В ходе торжественной церемонии были вручены награды Министра обороны, губернатора Мурманской области, главы ЗАТО г. Североморск, военного комиссара Североморска не только сотрудникам комиссариата, но и руководителям предприятий и учреждений, которые отличились в выполнении специфических задач взаимодействия с военным комиссариатом.   

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