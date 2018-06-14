Отметили лучших специалистов в сфере молодёжной политики Мурманской области

Мурманской области подводятся итоги реализации молодёжной политики на территории региона за прошедший год. В 2018 году участниками мероприятия стало более 100 человек – это представители органов, реализующих молодежную политику в муниципальных образованиях, молодежных общественных организаций, а также участники региональных конкурсов «Лучший работник в сфере молодежной политики Мурманской области», «Награда «Молодёжное признание» и регионального этапа национальной премии «Студент года».

В рамках встречи состоялось награждение победителей конкурсов «Лучший работник в сфере молодёжной политики Мурманской области», «Награда «Молодёжное признание», регионального этапа национальной премии «Студент года». Были вручены благодарности Федерального агентства по делам молодёжи и Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям за личный вклад в развитие молодёжной политики.

Завершился вечер интеллектуальной игрой – квизом, где участники смогли проявить логику и смекалку, а также проверить знания в разных сферах. Победителями игры стала команда «Приседать» из представителей делегаций Мурманска и Полярных Зорь.