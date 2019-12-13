Отметили полувековой юбилей гимназии № 8

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею гимназии № 8.

Лучших педагогов отметили почетными грамотами и благодарственными письмами. Коллективу учреждения вручили подарок – сертификат на 200 тысяч рублей, на развитие учебного заведения.

– Поздравляю весь дружный коллектив гимназии с замечательной датой – 50-летием со дня основания, – обратился к собравшимся Андрей Сысоев. – Спасибо вам за то, что каждый день вы дарите детям радость новых открытий, учите их быть добрыми, честными и справедливыми. С праздником!

На базе гимназии №8 внедряются инновационные методы обучения, реализуются пилотные образовательные проекты, открыты транспортно-логистические классы в рамках сотрудничества с Мурманским морским торговым портом, работает современный информационно-библиотечный центр.

- Глубокие профессиональные знания и практический опыт педагогов, бережное отношение к традициям, современная научно-техническая база обеспечивают высокий уровень подготовки юных мурманчан, – прокомментировал Евгений Никора. – Желаю коллективу учреждения дальнейших успехов, профессиональных побед, благодарных учеников, оптимизма.

За последние годы в гимназии № 8 выполнены масштабные ремонты. На территории учебного заведения этим летом появились новые игровые и спортивные площадки.

Ученики и педагоги гимназии являются призерами и победителями различных проектов, конкурсов и фестивалей муниципального, регионального и всероссийского уровней.