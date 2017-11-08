Отношения Кольской ГМК с муниципалитетом носят социально ответственный характер

Одной из тем рабочей поездки в Мончегорск стали социальные проекты властей и жителей города, реализованные при поддержке градообразующего предприятия.

Так, с 1 ноября в отремонтированном на средства гранта «Норникеля» бассейне детского сада № 5 начались занятия по аквааэробике для воспитанников учреждения. В 2014 году детский сад принял участие в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» с проектом «Здоровое будущее – наше будущее» и стал победителем. Проект направлен на обучение плаванию детей дошкольного возраста.

Поддержку компании получил и спортивно-оздоровительный клуб «Тандем», где люди с ограниченными возможностями здоровья проходят реабилитацию через занятия спортом. Клуб был создан в марте 2015 года в рамках реализации проекта «Тандем-2 – расширь границы возможного!» – также победителя конкурса благотворительной программы «Норникеля». Администрацией города на безвозмездной основе клубу было предоставлено помещение, коммунальные расходы также оплачиваются из средств местного бюджета. На средства гранта с учетом потребностей инвалидов-колясочников помещение было отремонтировано, а также приобретено уникальное спортивное оборудование – хенд-байки, велотандемы, велоколяска. Силами волонтеров проекта построен адаптивный скалолазный стенд. Клуб посещают 50-60 инвалидов, в том числе инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению. Инициатором проекта стал житель Мончегорска Евгений Благодарев – председатель Союза детских и молодежных общественных объединений города Мончегорска. В ходе рабочей поездки глава региона осмотрела помещения и пообщалась с членами клуба.

«Партнерская работа муниципалитета с правительством области и градообразующим предприятием дает свои плоды. Отношения градообразующего предприятия с муниципалитетом всегда носят социально ответственный характер. Мы смогли в этом убедиться на примере проектов, которые увидели сегодня. Очень важно, что компания поддерживает общественные организации и людей, способных менять мир вокруг себя», – отметила Марина Ковтун.

Также при поддержке компании в Мончегорске обновлена стела на въезде в город, фасады зданий преобразились в красочные картины, создан «Берег развлечений» и закуплен сценический комплекс для городского парка, сообщил глава администрации города Александр Мурашкин.